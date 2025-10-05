Bailando «bajo» la lluvia
El Festival 6Coreógrafas se trasladó al Novo Mercado por el tiempo
La bailarina y coreógrafa Paula Quintas y el Concello de A Estrada organizaron ayer por la tarde en el Novo Mercado un encuentro en torno a la danza contemporánea y las artes del movimiento, enmarcado en la quinta edición del Festival 6Coreógrafas, que debido a la lluvia y el mal tiempo no pudo desarrollarse en la Praza do Concello como se tenía previsto en un primer momento.
En esta nueva edición del festival, la villa estradense se convirtió en un lugar de referencia para la formación, el diálogo y el descubrimiento del panorama coreográfico actual en Galicia a través de representaciones, conferencias y talleres para todos los públicos, como el de Corpos en acción, ofrecido por Raquel Ferradás en el MOME. La pieza que se desarrolló ayer a mediodía, durante la sesión vermú en el Novo Mercado, Soundpainting, trataba de una improvisación en directo quebuscaba acercar a los asistentes la danza y la música experimental de manera informal.
Al evento acudieron autoridades como el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto a las concejalas Amalia Goldar y Lucía Seoane, que pudieron disfrutar del show de Alfonso Medina.
Las actuaciones continuaron por la tarde de nuevo en el Novo Mercado por causa de la lluvia, con el estreno de ‘Diz-me meu amor’, una representación en la que las creadoras, Raquel Ferradás y María de Vicente, rindieron homenaje a todas las formas de amor posible entre mujeres. A continuación, Alba Cotelo presentó su solo «Monte», que tiende puentes entre Galicia y Cuba, mientras que Cris Vilariño y Diego Buceta escenificaron WTF!, una mezcla de juego y movimiento en torno a la historia de dos criaturas extraterrestres.
Para finalizar, la jornada se cerró con la propuesta gallego-portuguesa Alleo, de la compañía Colectivo Glovo, que desarrolla desde la danza la idea de las antiguas atalayas.
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin