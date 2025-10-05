Bailando «bajo» la lluvia

La bailarina y coreógrafa Paula Quintas y el Concello de A Estrada organizaron ayer por la tarde en el Novo Mercado un encuentro en torno a la danza contemporánea y las artes del movimiento, enmarcado en la quinta edición del Festival 6Coreógrafas, que debido a la lluvia y el mal tiempo no pudo desarrollarse en la Praza do Concello como se tenía previsto en un primer momento.

Las autoridades disfrutaron del espectáculo. | Bernabé/Ángel Abeledo

En esta nueva edición del festival, la villa estradense se convirtió en un lugar de referencia para la formación, el diálogo y el descubrimiento del panorama coreográfico actual en Galicia a través de representaciones, conferencias y talleres para todos los públicos, como el de Corpos en acción, ofrecido por Raquel Ferradás en el MOME. La pieza que se desarrolló ayer a mediodía, durante la sesión vermú en el Novo Mercado, Soundpainting, trataba de una improvisación en directo quebuscaba acercar a los asistentes la danza y la música experimental de manera informal.

‘Soundpainting’ de Alfonso Medina, con Paula Quintas. | Bernabé / Ángel Abeledo

Al evento acudieron autoridades como el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, junto a las concejalas Amalia Goldar y Lucía Seoane, que pudieron disfrutar del show de Alfonso Medina.

La compañía Colectivo Glovo presentó«Alleo». | Bernabé/A. Abeledo

Las actuaciones continuaron por la tarde de nuevo en el Novo Mercado por causa de la lluvia, con el estreno de ‘Diz-me meu amor’, una representación en la que las creadoras, Raquel Ferradás y María de Vicente, rindieron homenaje a todas las formas de amor posible entre mujeres. A continuación, Alba Cotelo presentó su solo «Monte», que tiende puentes entre Galicia y Cuba, mientras que Cris Vilariño y Diego Buceta escenificaron WTF!, una mezcla de juego y movimiento en torno a la historia de dos criaturas extraterrestres.

Para finalizar, la jornada se cerró con la propuesta gallego-portuguesa Alleo, de la compañía Colectivo Glovo, que desarrolla desde la danza la idea de las antiguas atalayas.