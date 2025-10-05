Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidentes con heridos en A Estrada y Moalde

Una colisión entre dos vehículos en la rúa 56 del casco de A Estrada causó lesiones leves a una de los viajeros, que fue trasladada en ambulancia a La Rosaleda. Por la tarde, una salida de vía en la N-640, en Moalde, causó heridas al conductor.

