Accidentes con heridos en A Estrada y Moalde
Una colisión entre dos vehículos en la rúa 56 del casco de A Estrada causó lesiones leves a una de los viajeros, que fue trasladada en ambulancia a La Rosaleda. Por la tarde, una salida de vía en la N-640, en Moalde, causó heridas al conductor.
