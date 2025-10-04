Zancadas en la Semana Verde

La fase zonal de cross Terra do Deza del programa Xogade, regresó ayer un año más al recinto de la Semana Verde, en Silleda. Esta prueba deportiva, que tiene como objetivo fomentar la actividad física y las relaciones entre los niños de la zona, contó con la participación de 1.200 alumnos de Primaria y Secundaria de 11 centros educativos de la comarca. Estos fueron el CPR María Inmaculada y el CEIP de Silleda; el IPC de Rodeiro; el CEIP Nosa Señora da Piedade y el CEIP Cerdeiriñas, en Vila de Cruces; y también el CEIP Vicente Arias de la Maza, el IES Laxeiro, el CEIP Varela Buxán, el CEIP Manuel Rivero, el CEIP Xoaquín Loriga y el IES Ramón María Aller Ulloa, en Lalín.

Esta competición autonómica, clasificatoria para el campeonato provincial, incluyó la categoría infantil (segundo y tercero de Primaria), con una distancia de 450 metros; la alevín (cuarto y quinto de Primaria), con una distancia de 900 metros; la infantil (sexto de Primaria y primero de la ESO), con una distancia de 1.350 metros; y la cadete (segundo y tercero de la ESO), con un recorrido final de 1.800 metros.

Baile y canto

Por otro lado, los niños y las niñas también participaron, por colegio, en una divertida competición que incluyó, entre otras pruebas, actividades en las que tuvieron que demostrar sus habilidades de baile y canto.