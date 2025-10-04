El aparcamiento del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis será esta mañana el punto de partida de la XIV Edición do Coche Clásico de Lalín organizada por la Escudería de clásicos O Toxo de la localidad. Está previsto que la comitiva parta a las 11.00 horas con destino a Combarro donde a los participantes les espera una mariscada y un paseo por la ría de Pontevedra en un catamarán.