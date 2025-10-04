XIV Edición do Coche Clásico de Lalín
El aparcamiento del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis será esta mañana el punto de partida de la XIV Edición do Coche Clásico de Lalín organizada por la Escudería de clásicos O Toxo de la localidad. Está previsto que la comitiva parta a las 11.00 horas con destino a Combarro donde a los participantes les espera una mariscada y un paseo por la ría de Pontevedra en un catamarán.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin