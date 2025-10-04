Los trapos sucios ya no se lavan en casa

La oferta de lavanderías de autoservicio en A Estrada suma un nuevo local con la reciente apertura en la zona de A Baiuca de Eco Lavandería, el cuarto negocio de este tipo en la localidad, consolidando un sector que sus dueños ven altamente rentable incluso en el ámbito rural. Este nuevo establecimiento, abierto el pasado 23 de septiembre y con origen en Lalín, se suma a la trayectoria de otras franquicias como Lavaconnós, que lleva operando en la villa estradense con «muy buena acogida» desde hace tres años.

Lavaconnós tiene locales en otras villas cercanas. | S. P.

Ambos negocios compiten y se complementan ofreciendo soluciones a la falta de tiempo y a la dificultad de secado en Galicia, especialmente en temporada invernal. El propietario de la recién estrenada Eco Lavandería defiende su modelo de expansión, asegurando que se basa en un estudio de mercado riguroso. «Llevo bastante tiempo haciendo estudios y buscando el sitio y el local adecuado, estos negocioso no se pueden abrir por abrir», afirma. El empresario reconoce que la inversión inicial se ha encarecido: «Desde que monté la lavandería de Lalín hasta esta, el gasto casi se duplicó. Las máquinas han subido mucho de precio»

Su principal estrategia de diferenciación se centra en la higiene garantizada y la comodidad, por ello la principal novedad de su local es la instalación de una lavadora y secadora exclusivas para ropa de mascotas. El propietario explica que este servicio busca dar tranquilidad a los demás clientes: «Es para que cuando los clientes vayan, tengan seguro que nadie ha metido la ropa de mascotas en las lavadoras normales ni en las secadoras», un aspecto que considera clave para evitar el problema de pelos y olores para las prendas más delicadas. «Además de detergente y suavizante, usamos oxígeno activo, que limpia desinfecta más y realza los colores, con la dosis exacta en cada ciclo», concluye.

Entre los primeros usuarios de la recién inaugurada Eco Lavandería de A Estrada se encuentra un joven que ya convirtió este servicio en parte de su rutina semanal. «Si no llevas efectivo, tanto la lavadora como la secadora se pueden pagar directamente con tarjeta. Eso en otros sitios no siempre lo hay».

Aunque comenzó a usarla porque su lavadora doméstica se estropeó, reconoce que en condiciones normales también vendría, sobre todo por la secadora: «Trabajo en la hostelería y muchas veces necesito la ropa lista de un día para otro, y esto es muy cómodo, sobre todo en invierno. Una lavadora industrial de 14 kilos me cuesta 5 euros y la secadora 3. Con 8 euros lavo y seco bastante ropa, incluso un edredón nórdico y varias toallas. En media hora la lavadora termina y, mientras, puedo ir a desayunar. Luego 20 minutos más en la secadora y listo», señala.

Cinco locales y buscan más

Lavaconnós lleva ya tres años asentada en A Estrada, en la zona de la Alameda, con un rendimiento satisfactorio. Roi Márquez, dueño de esta franquicia que tiene también locales en Lalín, Bandeira, Cacheiras y Fornelos de Montes, se muestra optimista a pesar de la reciente apertura de un cuarto local de la competencia. Él ve en este modelo de negocio una solución directa a la falta de tiempo, uno de los principales retos de la vida moderna. «A ninguno nos gusta hacer la colada, por eso intentamos poner un método sencillo y fácil de utilizar». Aparte del autoservicio, ofrecen «recogida de alfombras y recogida de colada a domicilio, para usuarios con falta de movilidad o tiempo».

La principal ventaja para una de sus clientas es la capacidad de las máquinas de poder concentrar toda su colada semanal en un solo día, una comodidad especialmente apreciada al tratarse de una familia numerosa. «Ahora en un día ya lavo y seco todo. El nivel de carga es la clave. Al principio también era reticente a venir, pero te fijas y ves que todos los sitios tienen gente. Yo en cuanto lo probé, me resultó muchísimo más cómodo», aseguró ella satisfecha.