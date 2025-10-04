Santiso y Cruces elevarán a la Xunta la suspensión de la barcaza

Cada tres años la empresa adjudicataria del pantano de Portodemouros, Naturgy, suspende durante un mes el servicio del ferry que comunica las dos riberas del Ulla para cumplir con la inspección y mantenimiento de esa barcaza. En 2022 el transporte se suspendió durante el mes de noviembre, y esta vez no funciona desde el miércoles, 1 de octubre, hasta el día 31. Ante esta cancelación el alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, mantuvo un encuentro con su homólogo de Santiso, Manuel Adán, para analizar la situación junto al miembro de la Asociación de Afectados polo Encoro de Portodemouros, José Luis Carril, y Ana Mouriño, propietaria de un local de hostelería que se ve afectado de forma directa por la paralización del transporte.

Cruces admite que la barcaza no es la única vía de comunicación con Santiso, pero sí la más directa. «Su suspensión obliga a dar largos rodeos por carretera, lo que provoca graves perjuicios sobre todo a agricultores y ganaderos que tienen propiedades a los dos lados del pantano». También afecta a la rutina de los estudiantes que acuden a diario al instituto y la los trabajadores con empleo al otro lado del Ulla, así como a los negocios locales que dependen de este tránsito constante entre los dos municipios.

Los dos regidores recuerdan que la Xunta tiene la obligación de garantizar la continuidad del servicio durante las 24 horas del día, las 365 jornadas del año, debido a ese carácter esencial. «No podemos permitir que nuestras aldeas queden aisladas por falta de un servicio que es básico para la movilidad y para la vida diaria de la gente», remarcan. Por eso, piden medidas alternativas mientras duren los trabajos de mantenimiento, e insisten en buscar una solución estable junto a la administración autonómica.