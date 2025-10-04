La renovación del alumbrado público arranca en Rañestras

La Diputación activa en la parroquia de Rañestras la renovación del alumbrado público de Rodeiro, donde invertirá 263.000 euros destinados a instalar 276 nuevas luces. En Rañestras, en concreto, se sustituirán 22 puntos de luz por servicio con tecnología LED de última generación.

El presidente provincial, Luis López, indica que con esta actuación Rodeiro conseguirá un ahorro energético de casi un 40%. Además de en Rañestras, se cambiaron los puntos de luz de Agrosagro (18 ); Negrelos (26); Carboentes (22); Vilameá (14); Aboldrón y Vilameá (21); Barbeitos (26); Cristimil (21); O Couto y Calque (20); Faílde (17); Vilachá y Aciveiro (18); O Az (16); Portela (19) y Saa (16).

Por otra parte, a través del Plan +Provincia Dozón recibirá caso 183.000 euros, de los que 78.000 permitirán acometer la urbanización de la calle de acceso al colegio Pío Cabanillas, y 104.500 cubrirán gastos corrientes como recogida de basura o prevención de riesgos. Quedaron aprobados también los más de 104.000 euros para mejorar cinco viales en Silleda.