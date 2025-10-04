Precintan el parque infantil de la Praza da Vila de Lalín

El Concello de Lalín anuncia que el próximo lunes día 6 de octubre, desde primera hora de la mañana, el parque infantil de la Praza da Vila será precintado para poder realizar un tratamiento de desinfección contra pulgas. El recinto infantil permanecerá cerrado un mínimo de 24 horas, según fuentes municipales. No se podrá utilizar hasta que finalicen los trabajos y se garantice la seguridad a todos los que quieran estar en él. Desde el Concello de Lalín se añade que la medida es «necesaria como prioridad para preservar la salud pública y, también, garantizar un espacio seguro, en especial para los más pequeños de la casa. Desde el gobierno local lalinense también se pide disculpas por las molestias que puedan acarrear los trabajos de fumigación y se agradece la comprensión y la colaboración de los vecinos.