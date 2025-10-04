El PP de Lalín fija su magosto el domingo 16 de noviembre
REDACCIÓN
Lalín
El Partido Popular de Lalín celebrará el domingo 16 de noviembre su magosto, una de las citas tradicionales del calendario político de invierno. El evento volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y simpatizantes, que compartirán una jornada festiva en torno a la tradición de las castañas.
Desde el PP indican que en próximas fechas se confirmarán detalles adicionales, como la ubicación del evento, el menú previsto, los lugares donde se podrán retirar las entradas y las personalidades que asistirán.
