PP y BNG fuerzan un pleno sobre los impuestos y los árboles del parque

Los cinco ediles del PP de Silleda y los dos del Bloque solicitaron ayer en conjunto un pleno extraordinario para proponer, respectivamente, la rebaja de impuestos municipales y la apertura de un diálogo sobre la tala de doce árboles de la Avenida do Parque, contemplada en el proyecto de humanización en trámites. La normativa establece que el gobierno local ha de convocar un pleno extraordinario si lo pide la cuarta parte de la corporación, así que en Silleda es suficiente con que lo reclamen cuatro de sus trece ediles.

La oposición justifica la petición de la convocatoria porque las últimas sesiones ordinarias se celebraron, en la práctica, «sin contenido». El portavoz del Partido Popular, Ignacio Maril, adelanta que en ese pleno extraordinario defenderá una rebaja de los impuestos municipales ante las medidas ejecutadas por el gobierno socialista, «que solicitó la revisión de los valores catastrales, y por la aprobación del Plan de Urbanismo, que está motivando un incremento» de esas tasas.

Los populares, en concreto, demandarán la reducción de los tipos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), dado que están entre las cifras más altas de la zona, así como la inclusión de bonificaciones fiscales en tributos como el de circulación y el de obras «permitiendo que aquellos vecinos y vecinas que opten por soluciones menos contaminantes vean reducidos» sus recibos. Maril añade que tras la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal, en mayo de 2023, hay fincas calificadas como urbanas y están gravadas como tales aunque carecen de servicios. «Ya lo solicitamos a través de una moción pero el ejecutivo local la rechazó, así que no nos queda más remedio que pedir estas rebajas a través de un pleno extraordinario», explica.

El resto de medidas de los populares se enfoca en la adaptación de viviendas a personas con dificultades de movilidad, así como en el uso de vehículos menos contaminantes y en las familias numerosas. Maril confía en que la alcaldesa, Paula Fernández Pena, convoque cuanto antes la sesión para que estas deducciones se apliquen ya el año que viene.

«Hacer partícipes a todos»

Los ediles del BNG, Erea Rey y Xerardo Díaz, fuerzan el pleno «tras semanas de silencio» por parte de la alcaldesa ante sus «demandas reiteradas» para que se hagan públicos los informes técnicos que justifican la tala de doce árboles de gran porte en la Avenida do Parque. El gobierno explicó en su día que estas acacias presentan un patógeno y que no existe tratamiento, pero el BNG insiste en que ayudan a mitigar las islas de calor y que el coste de su eliminación, 28.000 euros, es demasiado elevado si se tiene en cuenta que los árboles nuevos que van a sustituirlas tardarán años en ofrecer los mismos beneficios. Le recuerda al PSOE que gobierna en minoría, «y debería hacer partícipes a todos, o al menos a los que apoyamos para hacer gobierno, en la formulación de proyectos».