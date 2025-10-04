Piden 16 años de cárcel por un delito de violación y maltrato a su mujer

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra vivirá el próximo martes a las 10.00 horas un juicio procedente del Tribunal de Instancia da Estrada por un supuesto caso de violencia de género. Dicho juicio se celebrará a puerta cerrada a petición de la Fiscalía, quien reclama un total de 16 años de cárcel para un hombre acusado de maltratar y violar a su mujer durante un periodo de seis años.

En total, la Fiscalía de Pontevedra acusa al acusado de un delito de «maltrato habitual», otro de «amenazadas contra la mujer», otro de «violación» y otro de «lesiones contra la mujer». La víctima era, en el momento de los hechos, pareja del acusado. Concurren en el procesado la circunstancia agravante de género y de parentesco respecto del delito de violación. Los hechos tuvieron lugar entre 2016 y 2022 en el domicilio familiar y lugares comunes, en el partido judicial de A Estrada.

Por el delito de maltrato habitual piden tres años de prisión y por el de amenazas contra la mujer, un año. Además, se pide la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 5 años, que comportará la pérdida de vigencia del permiso o licencia que le habilite para la tenencia y porte de armas. Además, el procesado no podrá aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que sea frecuentado por la misma.

Por el delito de violación, la pena solicitada por la Fiscalía es de 12 años de prisión. El procesado no podrá aproximarse a la víctima en un radio no inferior a 500 metros por un plazo de 22 años, debiendo serle impuesto, con arreglo a lo previsto en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, un dispositivo telemático para el control de la referida pena de prohibición de aproximación. Del mismo modo, el procesado no podrá establecer con la víctima, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por un plazo de 22 años. También se impondrá al procesado una medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años que se determinará y ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta y su inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de 17 años.

La Fiscalía pide que todos algunos de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada para la adecuada protección de los derechos fundamentales de la víctima, en particular su derecho a la intimidad, y para evitarle perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso, y que se prohíba la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.