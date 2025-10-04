Os núcleos rurais quedan fóra da parcelaria de Brandariz-Obra
O TSXG estima un recurso contra a solicitude que fixera o Concello en 2017 | Rexeita un novo acceso para unha parcela en Rodeiro
REDACCIÓN
O Tribunal Superior de Galicia (TSXG) dicta unha sentenza na que estima un recurso interposto contra unha resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, publicada en 2022, na que aceptaba a petición do Concello de Vila de Cruces, en 2017, para incluir os núcleos rurais de Brandariz, Brandomés, Pastoriza, Pinlle e Vilar, na concentración parcelaria de Brandariz-Obra, no sector de Brandariz.
Contra a sentenza pode interpoñerse un recurso de casación. O documento coincide co demandante ó sinalar que a solicitude do Concello (gobernado daquelas polo PP) foi feita «nun momento extemporáneo, ao estar xa iniciada a fase de acordo» e estaren as bases definitivas, que son o trámite anterior, aprobadas dende o 2013, ainda que non fosen firmes. Coa entrada en vigor en 2015 da nova lei que regula as reestructutracións parcelarias, xa non se distingue entre bases provisionais e definitivas e unha vez que queden aprobadas as bases de reestruturación da propiedade, pódese comezar a traballar na preparación do acordo.
O tribunal autonómico si desestima o recurso dunha explotación de Rodeiro que lle reclama á Consellería do Medio Rural outro acceso para a súa finca, xa que con anterioridade á reordenación dispoñía dunha entrada máis ancha pola parte sur que permitía o tránsito de maquinaria gandeira. O acceso actual ten 3 metros de ancho, que se consideran suficientes para estes vehículos.
Trámite en O Castro
Por outra banda, Medio Rural convoca para o día 8, ás 11.30 horas no edificio do antigo albergue de peregrinos do Castro, en Dozón,para informar sobre as bases de reestruturación e os seguintes traballos.
