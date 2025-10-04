Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murallón de Son volve recibir o apoio de Agadic

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, visitou onte na carballeira de Silva, na Bandeira, a montaxe do escenario e resto de preparativos do Murallón de Son, un dos cinco festivais de música que recibiron axuda este ano por parte da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para a contratación de bandas e solistas galegos. O cartel conta hoxe con Biznaga, Bala, Josetxu Piperrak, Amygdala, Faul, Hugo Guezeta, De_mo DJ, Comeback Kris, Cremita, Señora DJ e Sororas e o o domingo estarán Arremecághona’s Producións e Brais das Hortas.

