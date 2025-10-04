Mercado solidario y varios obradoiros en la Sala Abanca

El proyecto Merca-con abrió ayer en la Sala Abanca sus puertas con una propuesta de consumo responsable y divertida en su mercadillo solidario. A mayores, hubo un obradoiro de podología, y hoy, habrá más: a las 11.00 horas,un curso básico de Derecho, y a las 17.00 horas, una charla sobre salud mental.