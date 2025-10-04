Lalín y A Estrada recibirán 6,5 y 6 millones de euros de fondos europeos del Plan EDIL

Los concellos de Lalín y A Estrada recibirán sendas inyecciones de fondos europeos a través del Plan EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local): 6.547.728 euros en el caso del dezano y 6 millones justos para el de Tabeirós. A este último, el Ministerio de Hacienda le aprueba la totalidad de la inversión prevista (10 millones de euros), mientras que al lalinense le recorta en torno al 27% de los 15 millones de euros consignados en su solicitud. En ambos casos, como en los demás de toda España aprobados en la misma resolución, Europa aporta el 60% de la inversión y las entidades promotoras deben asumir el 40% restante.

A Estrada destina el 60% al rural: en la imagen, San Tomé de Ancorados. | Bernabé/Javier Lalín

Las entidades intermedias, caso de los dos concellos de la zona, podían optar a una senda financiera de entre 5 y 15 millones de euros. Lalín se fue al montante máximo, aun sabiendo que, muy probablemente, le sería recortado a la hora de establecer el reparto. La cuantía final se queda en 10,9 millones de euros, como le sucede a otros concellos incluidos en su categoría, caso de Marín, Ponteareas, Carballo, Narón o incluso Ferrol. Así que tendrá que reelaborar su propuesta cuando reciba la resolución definitiva –ayer se dio a conocer la provisional– para ajustarla a los fondos concedidos.

El gobierno lalinense no emitió ayer ninguna valoración. La propuesta que dio a conocer en febrero contempla cinco líneas de actuación, que reparten inversiones en el casco urbano y en la totalidad de las ocho áreas parroquiales dibujadas en la Agenda Urbana. Así, aparece la creación de centros de servicios municipales inteligentes en cada área; la rehabilitación del auditorio de Vilatuxe y los locales de Botos y Cercio; la regeneración del espacio polivalente de Goiás, la plaza del auditorio de Moimenta y la senda peatonal de Prado; o la recuperación de las tabernas.

Ya en el ámbito urbano, figura la conexión de O Regueiriño con la rúa Colón, sin perder de vista todo lo que está previsto en torno a la Praza da Igrexa (Gran Praza). La rehabilitación de la planta baja de la Praza de Abastos y su entorno, un plan de dinamización y modernización del comercio local, y la regeneración del Campo da Feira para uso público y promoción de la actividad turística y comercial. También incluye las instalaciones deportivas anexas al Arena. Y la puesta en valor del castro de Donramiro y la mejora de la conectividad de su casco histórico con el núcleo urbano de Lalín.

Sí hubo pronunciamiento del ejecutivo estradense, cuyo alcalde, Gonzalo Louzao, calificó la resolución de «maravillosa noticia». Con la inversión de 10 millones de euros afrontará tres actuaciones «de gran calado y que beneficiarán a la totalidad» de la población. Consciente de que los concellos que se fueron a la cuantía máxima tendrán ahora que realizar ajustes en la inversión, pone el acento en que A Estrada podrá ejecutar los proyectos tal como fueron concebidos.

«Son fondos muy ambiciosos y transformadores, que nos pillan con los deberes muy avanzados, porque llevamos tiempo trabajando con la oficina técnica municipal para que el primer proyecto, de 6 millones de euros y destinado enteramente al rural, tenga ya el camino andado», valora Louzao. El regidor resalta que el 60% de la inversión se destinará a las parroquias, después de que el casco urbano atrajese la mayor parte de los fondos de la Unión Europea en la anterior convocatoria.

En concreto, A Estrada mejorará infraestructuras rurales relacionadas con la movilidad, seguridad y accesibilidad, así como la red de evacuación de aguas pluviales. Con este objetivo, el alcalde y el arquitecto técnico están visitando cada zona acompañados por el pedáneo, para determinar las prioridades de intervención en función de parámetros como la existencia de zonas estrechas que dificultan el paso; otras con visiblidad reducida; puntos perjudicados por la lluvia; o vías de tránsito del transporte escolar.

Estas humanizaciones comportarán cunetas adaptadas a las necesidades del lugar y la instalación de mobiliario urbano, desde bancos a islas de contenedores de basura. En líneas generales, se efectuará una reconfiguración del sistema viario de los núcleos rurales, al objeto de adaptarlo a una sección tipo compuesta de sendas peatonales –en sustitución de las cunetas– a ambos lados del área de tránsito de vehículos, previa canalización de pluviales en los puntos donde se considere preciso.

La creación de «un centro de servicios sociales del siglo XXI» es otro de los proyectos a impulsar. Se levantará en la parcela ocupada por el antiguo edificio del INEM, en el número 52 de la Avenida Benito Vigo. Centralizará todos los servicios sociales municipales, desde las dependencias administrativas hasta la Unidad de Atención Temprana, el Centro de Información á Muller o el banco de alimentos. El presupuesto es de 2,5 millones de euros.

En la misma calle se sitúa la Casa da Música, sede del conservatorio y de la escuela, que conviven desde hace años en el inmueble que en su día fue instituto con Radio Estrada, Aestradadixital y las aulas CEMIT, además de ser empleado por la banda. El uso intensivo del edificio, unido a sus limitaciones estructurales, problemas de eficiencia energética y deficiencias acumuladas, hace que el espacio no reúna las condiciones para cumplir con las necesidades del profesorado, alumnado y usuarios en general. Con una inversión de 1,5 millones de euros, el Concello pretende rehabilitar el edificio para adaptarlo a las necesidades actuales y transformarlo en un espacio funcional, seguro, accesible y que fomente el desarrollo cultural.