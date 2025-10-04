Interritmos: Raíces Vivas, el 8 en A Estrada

Este evento musical único que une puentes entre la tradición y raíz gallega y el flamenco aterrizará en A Estrada el miércoles, 8 de octubre, en el Teatro Principal. Allí actuarán Quique Peón, folklorista, y Yolanda Osuna, bailaora, a partir de las 18.00 horas. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados deben inscribirse en info@ponorte.com. Este proyecto cuenta con la participación de numerosos grupos de desarrollo rural de toda Galicia.