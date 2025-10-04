La Fundación Andrea prepara su segundo Papá Noel solidario

La Fundación Andrea celebrará el domingo día 14 de diciembre la segunda edición de su gala benéfica en A Estrada. Este Papá Noel solidario es de nuevo una iniciativa de los voluntarios vecinos de la localidad, Cristina Quinteiro, Iván Lorenzo y Montse Otero, que repiten experiencia después del éxito del año pasado.

El lugar elegido para este acto volverá a ser el pabellón Coto Ferreiro, aunque en esta segunda edición se utilizarán los tres pabellones del recinto, evitando así aglomeraciones. Desde la organización están ultimando los detalles de esta jornada, con un programa que se presentará próximamente.

Para asistir a este evento será necesario pagar una entrada. La recaudación irá destinada de forma íntegra a financiar las actividades de la entidad, ayudando a niños con enfermedades crónicas, de larga duración o terminales, así como a sus familias. En su edición del 2024 se recaudó un total de 8.104 euros con la venta de entradas.