A Feira de Rubia Galega do País reunirá en Río máis dun cento de reses
O concurso incorpora un galardón para a mellor vaca escollida por votación popular
O 19 deste mes a parroquia de Río, en Rodeiro, acolle a Feira de Rubia Galega do País. O certame celebra a súa 14ª edición, posto que xa comezara na década dos anos 90 e recuperouse en 2024, a raíz do primeiro Sabor Labrego, un evento centrado nos productos agroalimentarios.
O ano pasado, a feira estivo organizada pola Asociación de Gandeiros de Rubia Galega do País e o Concello de Rodeiro, e agora incorpórase a cooperativa O Rodo. Dende a organización indícase que a evolución desta raza autóctona de gando nos últimos tempos «non responde aos criterios que en Rodeiro consideramos axeitados, polo que cómpre traballar de maneira conxunta na súa recuperación, promoción e fortalecemento». Neste senso, o pasado mes de xaneiro o colectivo xa deixou clara a súa intención de chegar a un acordo con Acruga para potenciar unha raza apta en carne pero tamén con máis produción leiteira e facilidades de parto que a liña xenética que promociona o colectivo galego.
A xornada comeza ás 9.00 da mañá no campo da feira de Río, coa apertura do recinto para a entrada de animais. Ás 11.00 poderán recollerse as tarxetas para participar na poxa de xatos e xatas, que comezará ás 12.30 (a inauguración da propia feira será ás 12.00).Sairán a subasta tres xatas e un xato, e cóntase cunha axuda de 200 euros por femia e 300 para o macho, para aquelas persoas que os merquen nesta poxa. As cuantías destas subvencións son doadas pola entidade bancaria Caixa Rural.
A cita con máis exemplares
Trala intervención de políticos, en torno ás 14.00 horas comezará o Concurso de Rubia Galega, no que se darán cita máis dun cento de exemplares, procedentes de 15 ganderías das catro provincias galegas. Por iso, segundo engaden dende a organizacion, a feira de Río será a cita con máis vacas de concurso desta raza autóctona a nivel galego, e «a segunda con maior número de animais de toda a historia dos concursos autonómicos». O certame ten previso repartir 16 recoñecementos distribuidos en 6 categorías, repartindo en total 3.200 euros en premios.
Como novidade, unha desas seis categorías denomínase «popular», posto que serán os veciños e veciñas da localidade os que escollan cál é a res que mellor representa a antiga Vaca do País. Este recoñecemento «redunda no propósito de recuperación do tipo de vaca polo que apostamos dende o Concello e dende a asociación». A organización engade que a provincia de Pontevedra debe aproveitar eventos como este para recuperar o seu protagonismo na produción de carne, xa que isto ademais asenta poboación no rural e protexe as terras do abandono.
