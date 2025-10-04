A Estrada solicitará un taller de empleo para realizar obras en espacios públicos del rural

A Estrada volverá a apostar por la fórmula de los talleres de empleo para continuar efectuando mejoras en diversos espacios municipales. En concreto, el alcalde, Gonzalo Louzao, aprovechó la pregunta formulada por el PSOE en el pleno correspondiente al mes de octubre para avanzar la pretensión de que esta apuesta se recupere con un taller de la rama forestal, de nueve meses de duración y destinado a actuaciones en el ámbito rural.

El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, se interesó en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión por la convocatoria de los nuevos talleres. El jefe del ejecutivo local respondió indicándole la previsión de que la Xunta realice la convocatoria de estos programas en el mes de noviembre, de manera que arranquen en el mes de enero y su financiación pueda enmarcarse en el año natural.

Louzao explicó a la oposición que el gobierno participó ya en una reunión telemática al respeto de los nuevos talleres de empleo. Fue entonces cuando señaló que tendrán una duración de nueve meses y que los participantes recibirán una formación en la que se acentuará la parte práctica, con la intención de que los contenidos teóricos no sobrepasen el 30%. «El que solicitaremos será un taller de forestales para llegar a rincones del rural a los que queremos llegar», dijo el alcalde, que ratificó el interés de su gobierno por aprovechar este programa para impulsar en su parte práctica la realización de obras en espacios públicos naturales de las parroquias.

Nuevas marquesinas

En respuesta a preguntas del BNG, el gobierno informó sobre la instalación de nuevas marquesinas. El alcalde explicó que están en proceso de fabricación y que la instalación tardará entre mes y medio y dos meses. Siete de ellas se colocarán al lado de los institutos, una al pie de la parada existente al lado del consistorio, otra para dar cobijo en el parque canino y una en la Carballeira da Sagrada, en Codeseda.A través de Móvete se habló del centro de transformación de la manzana. El gobierno aclaró que se hizo todo el posible para apostar por el acceso del sector a los fondos necesarios a través de una línea de subvenciones de la consellería de Medio Rural. La cuestión sigue ahora en el tejado de los productores, que deben financiar conjuntamente la parte que, como empresas, le correspondería asumir.