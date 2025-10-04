Una docena de miradas del arte subjetivas al horizonte

La Bienal Pintor Laxeiro de Lalín inauguró ayer su edición de 2025, una de las más prestigiosas a tenor de la categoría de sus participantes. El evento contó con la presencia de, entre otros, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el alcalde de Lalín, José Crespo, la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, el comisario de la colectiva, Manuel Quintana Martelo, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Junto a ellos, un numeroso público no quiso perderse el pistoletazo de salida de una exposición que este año pretende revitalizarse de la mano del presidente de la Real Academia de Belas Artes.

Público admirando las piezas de la colectiva lalinense. / Bernabé

Pérez fue la encargada de iniciar los parlamentos en el acto de inauguración recordando que Lalín «es una referencia en las artes plásticas». Luego, Román Rodríguez se dirigió a los presentes recordando las numerosas veces que estuvo presente en la bienal lalinense. El responsable de Educación de la Xunta indicó que «estamos ante un proyecto absolutamente consolidado en la perspectiva cultural y artística de Galicia porque no es fácil que un proyecto de este tipo tenga tantas ediciones». Rodríguez insistió en la consolidación de la propuesta artística «con raíces y que en cierta medida representa a Galicia y a la cultura gallega».

Exposición itinerante

Santalices expresó su agradecimiento al alcalde y a su equipo por la creación de la primera bienal en 1993 y su continuidad hasta la actualidad. En su discurso, el presidente de la Cámara gallega animó al público a visitar el Parlamento de Galicia para conocer la colección de arte que se encuentra en casa de todos los gallegos y que alberga «los mejores ejemplos de la producción artística gallega del siglo XX y principios del XXI». Además, anunció la realización de una exposición itinerante por toda Galicia con los fondos de O Hórreo.

José Crespo aprovechó la ocasión para lamentar que los 6 millones de euros de los fondos europeos designados para Lalín tengan que ser para obras porque «a esta Europa vetusta que tenemos se le da por mandar dinero para infraestructuras que se vean». Hizo votos para que en el futuro las autoridades europeas permitan invertir esos fondos en cultura.

Son 12 los creadores que participan en esta bienal con más o menos tres piezas cada uno. Los protagonistas que forman parte de esta colectiva son una docena de artistas de renombre en el arte contemporáneo, conjugando hombres y mujeres a partes iguales en su selección. La relación de artistas es la siguiente: Mónica Alonso (Lugo), Bosco Caride (Vigo), Alfonso Galván (Madrid), Francisco Leiro (Cambados), Concha Martínez Barreto (Madrid), Jorge Martins (Lisboa) Teresa Moro (Madrid), Manuel Quintana Martelo (Teo), Susanne Themlitz (Lisboa), Laxeiro (Lalín), Elena Colmeiro (Silleda) y Carmen Van den Eynde (Madrid).

También están anunciadas varias actividades complementarias con la Bienal Laxeiro de 2025 como son las visitas guiadas de los sábados, a las 12.00 horas, sin reserva previa, además de otras adaptadas a grupos en función de cada perfil con reserva previa. A mayores se prepararon una serie de talleres didácticos que serán participativos y que tienen que relación con los artistas y las obras expuestas en la colectiva de Lalín. En total, serán siete: «Psicoespazo», «Corpo e volumen», «Memoria e obxectos», «Luz e cor», «Negativos do cotián», «Paisaxe aberta» y «Laboratorio de sombras».