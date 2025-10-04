Degustaciones, catas y muestras en Silleda Fai

La calle Cartagena de Silleda alberga hoy, de 11 a 19 ahoras, la primera edición de Silleda Fai, una feria que reúne a productores y artesanos locales. A mediodía habrá una muestra de traje tradicional a cargo de Branda’s, seguida de degustación de empanadas de A Artesa de Rocío y cata de vinos de Adega Castro Brey. Por la tarde, seguirá con muestra de trenzado de sombrero de paja, catas de productos ecológicos y tartas.