El campamento de monitores de Lalín reúne a 30 partícipes

Ayer dio comienzo en Lalín la cuarta edición del campamento de monitores organizado por el grupo informal «Monitorado Activo». La cita cuenta con una treintena de participantes procedentes de las cuatro provincias gallegas. Ayer fue el turno de a asamblea de bienvenida en la que se explicó la forma de trabajo, se fijó el cronograma y se invitó a la participación activa de todos los jueves. Luego realizaron diversas dinámicas de presentación para romper el hielo y conocerse. El campamento tendrá su continuidad hoy y mañana en Lalín.