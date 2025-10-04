Camiñas reprocha «la falta de diálogo» de la Diputación

Nueva vuelta de tuerca en la polémica desatada hace días, o incluso meses, entre el Concello de Rodeiro y la Diputación por la permuta de titularidad en varias carreteras. El alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas desvela que como la EP-6202 comunica Rodeiro con la localidad ourensana de Oseira, y por tanto conecta provincias y no puede cederse solo un tramo al municipio, la alternativa que se propuso desde la Diputación fue traspasar a Rodeiro la titularidad de la EP-6203, que vertebra las parroquias de Negrelos y Pedroso. «El Concello se niega a aceptar esta propuesta porque supondría mejorar a unos vecinos en detrimento de otros, generando un agravio comparativo y un enfrentamiento necesario entre parroquias». Añade, además, que existen tres empresas mineras con extracción de granito que precisan una vía de gran capacidad.

Sin reuniones

El alcalde hace hincapié en otra cuestión, la «falta de diálogo» durante seis meses con Luis López, ya que «no convocó en ningún momento ni a representantes ni a técnicos municipales para abordar una obra de tal importancia». En cuanto a las expropiaciones que menciona López para ensanchar el vial entre As Devesas y Arnego para que éste pase a ser de titularidad municipal, Camiñas explica que el Plan de Urbanismo no contempla ampliaciones de viales. «Para poder ejecutarlas, precisaríamos al memos dos años», necesarios para la modificación administrativa del PXOM. A este período habría que sumar el tiempo necesario para redactar el proyecto del tramo y ejecutar el proceso de expropiación. Serían, calcula «al menos tres años antes de poder poner los terrenos a disposición», mientras que la Diputación puede reducir mucho esos tiempos al amparo de la Ley de Carreteras, asumiendo la tramitación correspondiente, añade.

En cualquier caso, el Concello está abierto a correr con los gastos de expropiación si la Diputación asume esos trámites. El bipartito puede echar mano de los remanentes municipales. «Los vecinos y vecinas de Carboentes y de Arnego no pueden esperar cuatro ó cinco años por las obras», remarca.

Por último, Camiñas insiste en que el gobierno que encabeza está abierto al diálogo y a la cooperación institucional, «pero defenderá siempre los intereses de sus habitantes. Estaríamos dispuestos a firmar convenio con la Diputación, como se hace con Pontevedra y con Vigo» para materializar el acuerdo plenario de 2024 y, de paso, poder decir que con esta permuta de viales Luis López «sería un cambote de pro».