El BNG cifra en 27 las familias de Lalín sin plaza en escuela infantil

El BNG lamenta que, de las 31 solicitudes extraordinarias en las escuelas infantiles de Lalín, sólo cuatro niños hayan sido admitidos. La diputada nacionalista Ariadna Fernández recuerda que hace apenas un mes el edil Avelino Souto anunció que todos los niños tenían plaza en las escuelas infantiles del municipio, «información que contradice totalmente las nuevas listas provisionales de Política Social». Para Fernández, «con la reciente publicación de las listas provisionales de admitidos en el proceso extraordinario en las escuelas infantiles de Lalín, se desmiente al gobierno de Lalín sobre una oferta suficiente en el municipio». Tanto es así que en los listados del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar quedan 13 y 14 niños en espera en la escola infantil Pontiñas y la ubicada en el Polígono Lalín 2000 respectivamente, lo que suma un total de 27 familias que no optan al servicio, «con las implicaciones que ello supone para el desarrollo de su vida cotidiana y laboral», señala la diputada.