Área 33 tendrá cortes de tráfico desde el lunes por obras en viales
REDACCIÓN
Este lunes, día 6, comenzarán las obras de mejora de la red viaria en la zona de la primera fase del polígono industrial Área 33. Los trabajos cuentan con una inversión de casi 138.000 euros, cofinanciados por la Xunta y el Concello de Silleda a través del Plan +Provincia de la Diputación.
Debido a la dimensión de estas intervenciones (duran dos meses) habrá restricciones temporales de tráfico, por lo que el gobierno local solicita la máxima colaboración de las empresas y de las personas usuarias a la hora de respetar tanto la señalización de las obras como las zonas delimitadas de trabajo. La mejora fue adjudicada a Taboada y Ramos y afectará a más de 2,2 kilómetros de calles, con actuaciones de fresado y reposición del firme, refuerzos en los cruces y aplicación de una nueva capa de rodadura. Uno de los cambios más destacados en estos trabajos será la implantación de un sistema de circulación en sentido único, con vistas a mejorar la seguridad viaria y la operatividad del polígono. Además, habrá nuevas zonas para aparcar.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin