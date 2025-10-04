Área 33 tendrá cortes de tráfico desde el lunes por obras en viales

Este lunes, día 6, comenzarán las obras de mejora de la red viaria en la zona de la primera fase del polígono industrial Área 33. Los trabajos cuentan con una inversión de casi 138.000 euros, cofinanciados por la Xunta y el Concello de Silleda a través del Plan +Provincia de la Diputación.

Debido a la dimensión de estas intervenciones (duran dos meses) habrá restricciones temporales de tráfico, por lo que el gobierno local solicita la máxima colaboración de las empresas y de las personas usuarias a la hora de respetar tanto la señalización de las obras como las zonas delimitadas de trabajo. La mejora fue adjudicada a Taboada y Ramos y afectará a más de 2,2 kilómetros de calles, con actuaciones de fresado y reposición del firme, refuerzos en los cruces y aplicación de una nueva capa de rodadura. Uno de los cambios más destacados en estos trabajos será la implantación de un sistema de circulación en sentido único, con vistas a mejorar la seguridad viaria y la operatividad del polígono. Además, habrá nuevas zonas para aparcar.