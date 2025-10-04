La Agasp despide a su 17ª promoción

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, participó ayer en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) en el acto de despedida de la 17ª promoción de Policía Local, integrada por 92 nuevos agentes, y de los 31 de la 11ª promoción de la categoría de oficial. En el mismo evento también se hizo entrega de las medallas al mérito de la Policía Local y de los distintivos de permanencia por los 25 años de servicio.

Los siete agentes que recibieron medallas al mérito. | Bernabé

La 17ª promoción de Policía Local que se preparó en la Agasp cuenta con 92 agentes que superaron las distintas fases del proceso selectivo. Tras unos meses de formación teórica, durante el verano realizaron prácticas en sus ayuntamientos y acaban de finalizar la parte teórica antes de esta graduación para tomar posesión en los 32 municipios que convocaron plazas. Durante estos meses en la Agasp también se formó la 11ª promoción de la categoría de oficiales de los cuerpos de Policía Local, compuesta por 31 alumnos.

La promoción de oficiales sirvió de referente para los nuevos agentes que, en 3 años, también podrán optar a este proceso. Por otra parte, a la 17ª promoción la relevará una nueva con los aspirantes que superen el proceso selectivo que se está realizando actualmente con las distintas pruebas para cubrir más de un centenar de plazas en 36 ayuntamientos.

Por otra parte, en el acto de ayer también se entregaron las medallas al mérito de la policía local a siete agentes en reconocimiento a actuaciones excepcionales en acto de servicio y el distintivo de permanencia a 46 agentes de este cuerpo de seguridad que superan los 25 años de servicio.