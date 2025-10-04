Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo de la ruta Goza do Ulla en Silleda

Silleda abre el plazo para participar en la ruta por la ribera del Ulla, en el tramo entre las Insuas de Gres, en la parroquia del mismo nombre de Cruces, y el área fluvial de Cira. Son 7 kilómetros de trazado en los que se podrá admirar el patrimonio natural y el arquitectónico. Las personas interesadas pueden anotarse hasta el día 16 (la ruta es el 19) en el teléfono 986 580 000 o el correo electrónico cultura@silleda.es.

