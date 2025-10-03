Visita desde la «parroquia 52»
El presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, fue recibido junto al politólogo Vázquez Portomeñe por el alcalde estradense
REDACCIÓN
El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, recibió ayer a mediodía en su despacho al presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, natural de la parroquia de Vinseiro. Acompañando a este representante de la colectividad estradense en Argentina y a su esposa, estuvo el conocido politólogo Víctor Vázquez Portomeñe.
El regidor local se refirió al Centro Galicia de Buenos Aires como «un referente de la colectividad, la cultura y el idioma gallego; de la importancia que tiene Galicia en esta quinta provincia». Fue él mismo quien indicó que Vila Alén está estos días realizando gestiones en la comunidad y «no quiso dejar pasar la ocasión de visitar su tierra». Vila Alén, por su parte, afirmó que «cuando vengo a A Estrada recargo las pilas y me marcho con la batería llena. Es para mí una renovación para continuar el camino de poner a Galicia en lo más alto. Tenemos que asumir con naturalidad y orgullo que Galicia no se entiende sin la emigración».
«A Estrada tiene 51 parroquias, pero al visitar a los estradenses afincados en el país argentino, tenemos que decir que son 52 las parroquias que nos representan. Aunque estén muy lejos, están muy cerca de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestro ayuntamiento», concluyó Louzao.
