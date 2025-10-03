Último adiós en Lalín al cura de O Sisto con la presencia de monseñor Carrasco Rouco
La iglesia parroquial de Nosa Señora das Dores de Lalín fue escenario ayer de las exequias de José Raúl Vázquez Diéguez, el cura de O Sisto y fundador de la empresa Avícola Tratante. El multitudinario oficio religioso de cuerpo presente estuvo presidido por Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo junto a otros miembros de la diócesis. Numerosos representantes de la vida política y social de la comarca dezana quisieron dar su último adiós al sacerdote de 90 años que falleció el pasado martes en Santiago. Tras la misa funeral los restos mortales de José Vázquez fueron inhumados en el cementerio nuevo de la capital dezana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi