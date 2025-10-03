Último adiós en Lalín al cura de O Sisto con la presencia de monseñor Carrasco Rouco

La iglesia parroquial de Nosa Señora das Dores de Lalín fue escenario ayer de las exequias de José Raúl Vázquez Diéguez, el cura de O Sisto y fundador de la empresa Avícola Tratante. El multitudinario oficio religioso de cuerpo presente estuvo presidido por Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo junto a otros miembros de la diócesis. Numerosos representantes de la vida política y social de la comarca dezana quisieron dar su último adiós al sacerdote de 90 años que falleció el pasado martes en Santiago. Tras la misa funeral los restos mortales de José Vázquez fueron inhumados en el cementerio nuevo de la capital dezana.