Tribunal para la prueba de trabajador social
El Concello de Agolada publica en el BOP los miembros del tribunal para la prueba de selección, por concurso-oposición de trabajador o trabajadora social. Queda también aprobada de forma definitiva la relación de aspirantes admitidos a la prueba y se difunde la estimación de una alegación.
01/10/2025
