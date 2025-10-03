Suspenden los plazos de expropiación de Serra do Faro
REDACCIÓN
Rodeiro
El DOG publicó ayer la suspensión del plazo para resolver y notificar la expropiación de terrenos afectados por el parque eólico Serra do Faro Ampliación II. Sí queda aprobada la Declaración de Impacto Ambiental.
