Subasta de fincas en A Estrada y Vila de Cruces
La Delegación de Economía y Hacienda ha convocado la tercera y cuarta subasta de varios lotes de fincas rústicas situados en A Estrada (Val de Vea), Cuntis (Piñeiro) y Vila de Cruces (San Pedro de Losón). Dicha subasta se realizará por el método de sobre cerrado. El plazo acaba el 17 de octubre.
