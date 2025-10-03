Subasta de fincas en A Estrada y Vila de Cruces

La Delegación de Economía y Hacienda ha convocado la tercera y cuarta subasta de varios lotes de fincas rústicas situados en A Estrada (Val de Vea), Cuntis (Piñeiro) y Vila de Cruces (San Pedro de Losón). Dicha subasta se realizará por el método de sobre cerrado. El plazo acaba el 17 de octubre.