Silleda mejorará cinco viales con cargo al programa +Provincia

La diputada provincial Belén Cachafeiro se desplazó ayer a Silleda para anunciar que el gobierno de la Diputación aprobará en breve una aportación de más de 104.000 euros para que el concello trasdezano acometa nuevas mejoras en cinco viales. Los recursos procederán del programa +Provincia y, en el presente año, este plan destinó a Trasdeza 898.537 euros, que en el caso de la línea 1 de inversiones alcanza los 628.976.

Estes fondos de la Diputación se obtuvieron gracias a un acuerdo entre Silleda y la Xunta para cofinanciar las obras en la Avenida do Parque, de modo que quedarán liberados esos 104.000 euros del programa provincial para intervenir en los caminos municipales de los núcleos rurales de Chapa y Sestelo (en la parroquia de Escuadro); Eirexe (Moalde); Penanegra (O Castro); y Forcas (Laro).

Ahora mismo, el Concello está tramitando todas las autorizaciones sectoriales para iniciar cuanto antes la licitación de las obras. Los trabajos contemplan la ejecución de una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico, en el caso de Chapa, Sestelo, Eirexe y Penanegra, mientras que en Forcas se empleará hormigón asfáltico. Para mejorar el drenaje longitudinal de la plataforma, habrá que limpiar las cunetas de los márgenes de la calzada. Además, en Sestelo, Penanegra y Chapa está previsto realizar obras de drenaje transversal y longitudinal mediante la instalación de una canalización, arquetas y pozos, para evacuar el flujo de las aguas superficiales fuera de la plataforma de las vías.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, recalcó que la gestión ordenada de los recursos municipales permite «planificar y ejecutar inversiones con eficiencia y criterio» en la red viaria del municipio.