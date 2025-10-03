Serviauto coge el relevo del antiguo centro de Gestoso

El concesionario Renault de A Estrada cerró sus puertas el pasado mes de junio. Fue el punto y final a una historia que comenzó en los años 60, cuando Enrique Gestoso, puso la primera piedra del grupo Gestoso, que con el tiempo se hizo con las ventas de los coches Renault de toda la provincia de Lugo y parte de Pontevedra. Ese imperio, que años después pasaría a manos del grupo portugués, Caetano Fórmula, nació y creció a partir de sus instalaciones en la avenida Fernando Conde de A Estrada, un importante y cuidado centro que se quedó vacío tras su cierre, hasta ahora.

Hace dos días, este concesionario volvió a abrir sus puertas, aunque ahora reconvertivo en un centro del automóvil. El responsable de este nuevo proyecto es Iván Servide Somoza, responsable de Serviauto Motor. El estradense llevaba quince años gestionando su centro ubicado en la zona de Figueiroa. A las puertas de su taller se amontonaban cada día numerosos coches a la espera de ser atendidos o recogidos, así que finalmente Servide decidió dar un ambicioso paso al frente. «Aquí tenemos casi 2.700 metros cuadrados de instalaciones. Eso nos va a permitir aumentar nuestros servicios», explica el empresario.

Entre esos nuevos servicios estará el de chapa y pintura. «Seguiremos llevando temas de mecánica y electricidad, como hasta ahora, pero también empezamos a tener carrocería a partir del lunes que viene». Esta no es sin embargo la única novedad, ya que en las próximas semanas también van a estrenar su nuevo servicio de venta de coches de segunda mano, por medio de una empresa de compra-venta especializada en este sector.

Estos nuevos servicios los obligarán además a ampliar su plantilla. Hasta ahora Iván y su compañero Isaac se encargaban de todo pero ahora contarán con un especialista en carrocería y también con un recepcionista. «De momento estaremos los cuatro. Ya veremos si en un futuro tenemos que ampliar más», manifestó.

Iván Servide / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

Iván Servide destacó la importancia de este paso adelante, con unas instalaciones mucho más amplias y modernas de las que contaban en su antiguo taller. «Este es un sitio muy conocido en A Estrada que cerró hace poco. Para mucha gente será algo familiar venir aquí. Debo decir sin embargo que en Figueiroa también estábamos muy bien, porque teníamos muchos clientes de aquella zona. Seguiremos sin embargo manteniendo nuestro servicio de subir y recoger a los clientes y también los coches de cortesía», explica.

De esta manera continúa la historia del simbólico concesionario de Renault en A Estrada, muy cerca de donde hace más de 50 años Enrique Gestoso se adentró en el sector del automóvil construyendo «carrocetas», una especie de 4x4 utilizados en la época para moverse por el rural.