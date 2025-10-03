Rodeiro tiene deberes pendientes en el vial de As Devesas y Arnego

Días atrás el alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, solicitaba un encuentro con el presidente de la Diputación, Luis López, para avanzar en el acuerdo de permita de la carretera entre As Devesas-Arnego, que pasaría a ser provincial, a cambio de que vías provinciales pasen a titularidad municipal. Esta permuta se remonta a un acuerdo plenario de marzo de 2024 y a tres encuentros posteriores entre el bipartito local y López, que es además edil de la corporación.

El presidente provincial le recuerda al gobierno local que «pasados varios meses, el Concello no cumplió ninguno de los compromisos derivados de esos encuentros». Uno de ellos es que la administración local ponga a disposición los terrenos del tramo del vial As Devesas-Arnego para que se ajuste a los requisitos mínimos de ancho de la red provincial de carreteras y pase así a estar bajo la tutela de la Diputación. López conmina al ejecutivo a que informe «con la mayor agilidad posible» si el Concello acometió o no avances reales en este compromiso.

Apunta, por otro lado, que ya en varias ocasiones se comunicó al bipartito que el tramo Rodeiro-Oseira, de la carretera provincial EP-6202 que propuso el Concello para que sea transferido al municipio no puede cambiar de titular «puesto que, al conectar las provincias de Pontevedra y Ourense, viola el requisito básico de comunicación interprovincial establecido para las red provincial de carreteras de Pontevedra». Es decir, si la Diputación cede solo una parte de este vial contraría esa premia de comunicación interprovincial, pero además iría en contra del acuerdo plenario al que llegó la corporación y en el que se hace constar que las carreteras propuestas dentro de la permuta conectan «otras carreteras o provincias».

Por último, Luis López insiste en saber si existen avances reales en los compromisos que adquirió el Concello de Rodeiro de cara a estas permutas porque «profundizaríamos en un proyecto beneficioso que me gustaría ver realizado tanto como vecinos como en calidad de presidente provincial». En esa permuta Rodeiro propuso que la Diputación asumiese la titularidad de 18,7 kilómetros de viales: 8,2 kilómetros de la citada entre Carboentes-As Devesas hasta el límite con Dozón; 5 de Vilafrío-Saborín hasta la frontera con Taboada; 2,5 de Vistuide-Adelán y 2,6 desde A Ponte hasta el límite con Lalín.