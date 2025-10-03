Pontón exige en O Sexo ampliar a 100 metros las franjas secundarias

En julio de 2021 la Xunta de Galicia decretó la prohibición de nuevas plantaciones de eucalipto. Esta moratoria expira el 31 de diciembre de este año y, pese a esta decisión, la superficie que ocupa esta especie aumentó en 6.000 hectáreas y, como mínimo, hay 230.000 hectáreas más de las previstas en el Plan Forestal de la Xunta hasta 2032.

Son datos que ofreció ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante su visita a O Sexo, la parroquia de Agolada que sufrió un incendio forestal a mediados de agosto y cuya voracidad obligó a confinar a los vecinos. A ellos les presentó Ana Pontón la intención de elevar al Parlamento una propuesta para que esa moratoria del eucalipto pase a ser indefinida, ya que esta especie «convierte a los montes gallegos en un polvorín en pleno cambio climático».

Pontón reitera a la Xunta que de «un giro de 180 grados» en su política forestal para evitar que vuelva a repetirse la ola de incendios que arrasó con buena parte de los montes de la provincia de Ourense y que en la zona nororiental de Pontevedra también puso en jaque a los vecinos de O Castro, en Dozón. El BNG apuesta por un monte ·«ordenado y multifuncional», en lugar de plantaciones de eucalipto que ponen a los montes gallegos «a disposición de macrocelulosas como Ence, Navigator o Altri».

Al margen de esta moratoria, el Bloque también defiende ampliar las franjas secundarias que protegen los núcleos de población, que actualmente son de 50 metros, para que pasen a los 100. Para esta medida el BNG propone «crear un fondo extraordinario, ya que de nada sirve poner medidas en el papel si después no existen los medios necesarios para llevarlas adelante». Además, Pontón incide en duplicar los fondos destinados a la prevención «para que éstos se ejecuten realmente». Acusa, en este sentido, al gobierno autonómico de no realizar desbroces «ni siquiera en las zonas donde debe ejecutar las franjas».