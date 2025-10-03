El paro sube solo en cinco personas gracias a que A Estrada recorta 20

El paro sube en septiembre por tercer mes seguido en las comarcas, siguiendo la tónica gallega, aunque su incremento sea muy leve, de 5 personas entre los nueve municipios (Cerdedo aparece desglosado de Cotobade), llegando así a los 2.125 candidatos a un puesto de empleo. Esta subida tan sutil se debe a que A Estrada cierra el mes con 711 demandantes, que son 20 menos que en agosto. Es, sin lugar a dudas, el descenso más pronunciado en la zona, seguido de lejos por los 6 parados que cede Vila de Cruces (se queda con 131), los 5 que pierde Silleda (264) o los 2 que baja Rodeiro (38).

El resto de municipios de Deza y Tabeirós-Montes ven cómo suben sus cifras de desempleo. La crecida más notable es la de Lalín, que aumenta en 18 personas para colocarse en los 782 demandantes. Siguen su ejemplo Dozón, con 8 parados más que en agosto para marcar 25, así como Forcarei, Cerdedo y Agolada. Los dos municipios de Tabeirós-Montes aumentan su desempleo en 5 vecinos y llegan a los 77 en Forcarei y los 32 en Cerdedo, mientras Agolada incorpora dos nuevos demandantes y registra 65.

Así las cosas, en Deza septiembre remató con 820 personas sin empleo, 15 más que en agosto, mientras que Tabeirós-Montes contabiliza 820, que son 10 menos que el mes precedente. Como de costumbre, el sector servicios es el que acapara buena parte de los demandantes: 1.389 personas, es decir, el 65% de los 2.125 totales. Aún es mayor el porcentaje de los demandantes de trabajo que superan los 25 años: son el 95,9%. Además, es en este tramo de edad donde se agudiza el desempleo entre las mujeres.