Muere un hombre al caer desde un tejado en Rodeiro

Un hombre ha perdido la vida este viernes tras caer desde un tejado en una vivienda situada en la parroquia de Arnego, en el municipio de Rodeiro.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien alertó a la central de emergencias a las 17.00 horas, señalando que un hombre se había precipitado desde el tejado de su propia casa y que podría estar fallecido.

Con estos datos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil.

Ya en el punto, a pesar de la intervención de los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que falleció en el acto.

Por otro lado, otro hombre tuvo que se trasladado en Cerdedo-Cotobade también por caer desde el tejado de su propia vivienda. En este caso, el herido fue trasladado por los servicios sanitarios, que movilizaron el helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladarlo al Hospital Clínico de la capital gallega.

Tal y como ha explicado el 112, el accidente se produjo a las 18.10 horas en el lugar de O Campo, en Valongo.