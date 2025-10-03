La matriculación en FP baja en 123 alumnos en Deza-Tabeirós mientras aumenta en toda Galicia
Es la única área en negativo junto A Mariña
El descenso es «circunstancial», según Educación, que lo atribuye al desplome de la demanda de tres ciclos de informática: uno a distancia del Losada y dos del Aller
La matriculación en Formación Profesional ha crecido este curso en toda Galicia, con solo dos excepciones: Deza y Tabeirós-Terra de Montes, en donde son 123 alumnos menos, y A Mariña de Lugo, que cede ocho. Nuestras comarcas totalizan 705 estudiantes, 123 menos (14,8%) que en el anterior año académico.
Este desplome obedece a un fenómeno «circunstancial», en palabras de la Consellería de Educación, que lo relaciona con la caída general de la demanda de los ciclos de informática. No era así en años anteriores, en los que la demanda de esta familia no paraba de crecer, por lo que la oferta educativa se había ido reforzando con la creación de nuevas plazas. Aún así, a menudo no llegaban las existentes en las principales localidades, por lo que muchos alumnos acudían a centros menos saturados o que ofrecían la posibilidad de cursar las materias de forma no presencial.
Este último era el caso del Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada, que pasó de los 55 matriculados del curso pasado a solo 6 solicitudes para este. Así que se ha suprimido como tal, si bien desde la consellería indican que las seis personas inscritas no quedarán desatendidas, sino que podrán seguir la formación online.
Algo similar sucedió en el IES Ramón María Aller Ulloa, de Lalín, con el mismo ciclo, que este caso se ofrecía en modalidad presencial: de las siete solicitudes iniciales solo tres confirmaron la matrícula, por lo que serán reubicados en otro ciclo superior de informática del propio instituto. El otro ciclo suprimido es el básico de informática de oficina, al recibir cuatro solicitudes, derivadas a FP Básica. Educación señala que la matriculación ha subido en varios ciclos, si bien no amortigua la caída «puntual» de la familia informática.
Biblioteca de Cercio
En otro orden de cosas, la consellería daba a conocer ayer el Plan de mejora de bibliotecas escolares, al que se incorporan 26 centros de toda la comunidad. Entre ellos figura el CEIP Plurilingüe Varela Buxán, de Cercio (Lalín).
Abrumador dominio masculino en la mayoría de ciclos
Formación Profesional sigue teniendo mucho más tirón entre los hombres que entre las mujeres, al menos la mayoría de los ciclos que se imparten en los cinco institutos de la zona con esta modalidad de enseñanza. Tomemos el ejemplo del IES Laxeiro, de Lalín, el más concurrido, junto al estradense Antón Losada. El centro lalinense ha iniciado el presente curso con 269 personas matriculadas en sus nueve ciclos de FP: 203 son varones, el 75% del total; esto es, una mujer cada tres hombres.
La excepción es el ciclo de Administración y Finanzas, con 44 matriculados (28 en primero y 16 en segundo), de los que 32 son mujeres y 12 varones. En 1º de Gestión Administrativa están igualados a seis, si bien en 2º hay nueve de sexo masculino y cuatro de femenino.El ciclo más concurrido del Laxeiro es Acondicionamiento Físico, con 58 matrículas entre 1º (31) y 2º (27); por sexos, son 42 hombres y 16 mujeres. De los 37 de Electromecánica de Vehículos (24 en 1º y 13 en 2º), solo cuatro son féminas, y todas en primero.
Más exagerado es aún en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, con una sola entre los 23 matriculados de 1º y ninguna entre los 12 de 2º; en Electricidad y Electrónica, con dos entre los doce de 1º y ninguna entre los ocho de 2º; o en Mecatrónica Industrial, con cero de 20 (15 en 1º y 5 en 2º). Tampoco hay ninguna mujer entre los 21 de Automoción y solo una entre los nueve de Construcciones Metálicas.
