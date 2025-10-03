La matriculación en FP baja en 123 alumnos en Deza-Tabeirós mientras aumenta en toda Galicia

La matriculación en Formación Profesional ha crecido este curso en toda Galicia, con solo dos excepciones: Deza y Tabeirós-Terra de Montes, en donde son 123 alumnos menos, y A Mariña de Lugo, que cede ocho. Nuestras comarcas totalizan 705 estudiantes, 123 menos (14,8%) que en el anterior año académico.

Este desplome obedece a un fenómeno «circunstancial», en palabras de la Consellería de Educación, que lo relaciona con la caída general de la demanda de los ciclos de informática. No era así en años anteriores, en los que la demanda de esta familia no paraba de crecer, por lo que la oferta educativa se había ido reforzando con la creación de nuevas plazas. Aún así, a menudo no llegaban las existentes en las principales localidades, por lo que muchos alumnos acudían a centros menos saturados o que ofrecían la posibilidad de cursar las materias de forma no presencial.

Este último era el caso del Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web del IES Antón Losada Diéguez, de A Estrada, que pasó de los 55 matriculados del curso pasado a solo 6 solicitudes para este. Así que se ha suprimido como tal, si bien desde la consellería indican que las seis personas inscritas no quedarán desatendidas, sino que podrán seguir la formación online.

Algo similar sucedió en el IES Ramón María Aller Ulloa, de Lalín, con el mismo ciclo, que este caso se ofrecía en modalidad presencial: de las siete solicitudes iniciales solo tres confirmaron la matrícula, por lo que serán reubicados en otro ciclo superior de informática del propio instituto. El otro ciclo suprimido es el básico de informática de oficina, al recibir cuatro solicitudes, derivadas a FP Básica. Educación señala que la matriculación ha subido en varios ciclos, si bien no amortigua la caída «puntual» de la familia informática.

Biblioteca de Cercio

En otro orden de cosas, la consellería daba a conocer ayer el Plan de mejora de bibliotecas escolares, al que se incorporan 26 centros de toda la comunidad. Entre ellos figura el CEIP Plurilingüe Varela Buxán, de Cercio (Lalín).