Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Locales de las Galerías Colón se quejan de la presencia de heces

Los comerciantes con negocios en las Galerías Colón, en el casco urbano de Lalín, critican la falta de civismo por parte de algunos dueños de perros, por no recoger las heces de sus animales cuand0 transitan por la zona. La situación se repite casi todas las mañanas y cuando vuelven a abrir los negocios a media tarde.

TEMAS

Tracking Pixel Contents