Locales de las Galerías Colón se quejan de la presencia de heces
Los comerciantes con negocios en las Galerías Colón, en el casco urbano de Lalín, critican la falta de civismo por parte de algunos dueños de perros, por no recoger las heces de sus animales cuand0 transitan por la zona. La situación se repite casi todas las mañanas y cuando vuelven a abrir los negocios a media tarde.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi