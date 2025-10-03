La IV Rodeiría de Outono incluye una ruta, comida y torneo de tute
REDACCIÓN
Rodeiro
El colectivo O Falar das Pedras, en colaboración con el Concello de Rodeiro, organiza el 11 de este mes la IV Rodeiría de Outono. El parque de la rúa Gumersindo Areán acogerá las actividades de un programa que arranca a las 9.30 horas con una caminata por la Ruta dos Muiños. Hay que anotarse a través del número de teléfono 687 730 191. A las 13.00 horas. El dúo Arcoiris ameniza la sesión vermú, previa a una comida intergeneracional para la que pueden retirarse los tiquets (hasta el día 9) en los bares del municipio. Por la tarde están previstas varias actividades infantiles, así como un torneo de tute. por la noche, actúan Louband, el pinchadiscos Marcos Fernández y The Karaoke Experience.
