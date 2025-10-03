La isla perdida del río Liñares

El BNG de A Estrada ha reclamado al expediente que autorizó la «destrucción» de la isla de la playa fluvial de Liñares. “La ocultación o demora a la hora de facilitar información solo incrementan la sospecha de que el gobierno no actuó con transparencia ni dentro de la legalidad”, señala su portavoz, Xoán Reices, recordando la falta de información por parte del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, en relación a este caso.

La playa fluvial, antes de las obras, con su isla central.

El líder nacionalista apuntó que en el mes de junio denunciaron la destrucción de esta isla, pidiendo acceso a la documentación que avalaba la intervención. “Queremos saber con qué permisos se hizo, si el alcalde era consciente del impacto que iba a tener y si Augas de Galicia tenía conocimiento de esta actuación”.

El edil insiste en que la destrucción de la isla natural supone un atentado contra un espacio de gran valor ambiental y social: “Es inconcebible que se pueda actuar con esta dejadez e impunidad sobre un entorno de ocio y esparcimiento tan especial para nuestros vecinos y vecinas”. Reices calificó al ejecutivo popular de “gobierno Terminator”, recordando que “no es la primera vez que arrasan espacios naturales. Hace diez años hicieron lo mismo con la playa fluvial de Barcala, situada en plena Red Natura 2000”.

La destrucción de esta isla se sitúa en medio de unas obras de acondicionamiento de la playa fluvial realizadas en junio.