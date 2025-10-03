El inmortal almacén de Lalín

Generaciones enteras de lalinenses recuerdan haber jugado en las inmediaciones del Almacén Muiños Riádigos de la calle Emilia Pardo Bazán. Por aquella época, Amancio Muiños era el encargado de socializar con niños de varias edades dispuestos a disfrutar del improvisado sitio de recreo mientras en su comercio se vendían piensos, abonos, cereales, patatas de consumo o de siembra, entre otros. Fallecido el fundador, ahora son una de sus hijas y su marido los que se aventuran con el reto de mantener el negocio abierto.

Beatriz Muiños Riádigos y su marido, el catalán Alfonso Gutiérrez Valenzuela comenzaron por cambiarle el nombre al establecimiento. Ahora pasa a llamarse «A de Amancio» porque «todo el mundo lo conocía por ese nombre cuando hablaban de él», recuerda Alfonso Gutiérrez, mientras explica que «yo llevaba diez años trabajando con su hermano, que ya se ha jubilado. Nos lo pensamos y decidimos seguir para adelante. Llevamos tres meses intentando seguir con el negocio familiar, que abrió entre el 63 y el 64» .

Los nuevos gerentes del negocio también subrayan que en «el almacén todo el mundo ha ayudado desde pequeñito. Hasta Rafa Cuíña, que fue alcalde, ayudaba de pequeñajo entre juego y juego. Jugaban todos aquí, en el patio por lo que me cuentan», asegura Gutiérrez. Añade que «yo vine para trabajar en el AVE, conocí a la que hoy es mi mujer y ya llevamos más de 20 años juntos. Me había dedicado a la hostelería y a la topografía y ahora he cambiado porque ambos pensamos que es un buen momento para hacerlo».

Alfonso Gutiérrez está encantado con su nueva vida en la capital dezana después de 20 años residiendo en ella. «No volvería a vivir en Barcelona si pudiera evitarlo porque supongo que los que son de un sitio pequeño quieren cambiar para uno más grande, y a los que venimos de una metrópoli nos gusta más la tranquilidad de un sitio como Lalín».

Por lo que respecta a los objetivos del nuevo reto del matrimonio, tanto Beatriz como Alfonso prefieren ir poco a poco sin abandonar la esencia de un almacén tan popular en Lalín. «Estamos intentándolo porque cada vez el cliente es más mayor. Igual que hicimos nosotros hay gente que está cogiendo negocios para revitalizarlos, pero la mayoría está jubilada o a puntito de estarlo. La cosa está mal porque cada vez hay menos gente que siga teniendo animales». De todas formas, los dos son conscientes de que cuentan con un gran número de incondicionales para seguir adelante con el comercio: «Los clientes son los de toda la vida y, también, va viniendo gente joven del pueblo. Antes, el local era más sobrio y sin cartel, y funcionaba el boca a boca. Ahora pusimos un cartel y pasa más gente joven que nos comenta que antes no sabían lo que era en realidad. El pueblo está creciendo y hay que darse a conocer un poco porque no puedes vivir del pasado», indica Alfonso. En este sentido, abunda diciendo que «hay gente con más de 70 años que vienen porque conocieron a Amancio y luego también vienen sus hijos a los que les dabas un chuche de pequeños y se acuerdan, y siguen siendo clientes».

«El Patio»

El almacén de la calle Pardo Bazán también fue durante años punto de encuentro de los jóvenes de Lalín. Le llamaban «El Patio» porque «creo que había uno más grande que el de ahora, pero yo no lo viví. Por lo que me cuentan, allí se juntaba mucho niño a jugar. Me consta que llevan años intentando juntarse en una comida o una cena todos los chavales que iban allí. Hablas con cualquiera que te dicen que esperaban a que llegara Amancio para jugar al fútbol. Supongo que así era antes, cuando se jugaba en la calle», destaca un Alfonso Gutiérrez ilusionado con su nueva experiencia vital.