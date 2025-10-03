A Fundación Neira Vilas difunde a súa programación de outono
Reedita a obra «Castelao en Cuba» e presenta as cartas con Alonso Montero
REDACCIÓN
Dende o 13 deste mes e ata o 27 de novembro, cando se cumpren dez anos do pasamento de Xosé NeiraVilas, a fundación que leva o seu nome organizará media ducia de actividades para honrar o legado literario deste escritor de Gres, así como da súa dona, Anisia Miranda, falecida en 2009.
Así, o día 13, ás 17.00 horas, a sede da fundación acollerá o Día das Escritoras, con lectura de textos de Miranda, acompañada pola música de Francisco Castro. O día 19, pero ás 18.00 horas, está previsto un encontro entre poetas, tamén na coñecida como Casa do Romano de Gres, no que participarán Miguel Anxo Fernán-Vello (membro do padroado da fundación) e Claudio Rodríguez Fer. O 25, a partir das 16.30 horas, Mariluz Barreiro, veciña da parroquia e docente no IES Lamas de Castelo, en Carnota, fará unha visita guiada por Gres na que misturará literatura, historia e paisaxe. A saída será dende a fundación.
Xa en novembro, o día 3 celebrase o Día da Lectura e o cumpreanos de Neira Vilas, coa lectura ininterrumpida de «Memorias dun neno labrego». Comeza ás 17.00 horas. Na xornada do 5, pero na Libraría Pedreira, en Santiago, preséntase a reedición de «Castelao en Cuba», publicada en 1983. Por último, o día 27 e en Gres, preséntase a correspondencia entre Neira Vilas e Xesús Alonso Montero, coa asistencia deste docente e escritor.
