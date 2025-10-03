Fondevila estrena en Barcelona y Mulhouse
José Antonio Fondevila presentará su última obra titulada «Oscura génesis del mañana» en dos ferias internacionales de arte contemporáneo. Se trata de Art Nou 227 Gallery, dentro de Art3f Barcelona (del 24 al 26 de octubre) y del Mulhouse Art Fair francés (del 14 al 16 de noviembre). El artista de Fiestras refleja «una metáfora visual del umbral», según los críticos.
