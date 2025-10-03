A Fada da Aldea, mellor proxecto do viveiro de Lalín
A Deputación premia a firma da silledense Gloria Lareo con 500 euros en formación
A Deputación de Pontevedra premia A Fada da Aldea, da silledense Gloria Lareo, como o mellor proxecto empresarial do III Programa de Emprendemento, unha iniciativa de SmartPeme+ que se desenvolveu entre maio e xullo no Viveiro de Empresas de Lalín para dar asesoramento e formación a ideas de negocio en fase inicial. A gañadora, que recibe 500 euros en formación, presentou o seu proxecto nun acto que se celebrou na Finca Mouriscade, de Lalín, e no que o deputado provincial Ricardo Martínez se comprometeu a seguir dando visibilidade ao talento emprendedor: «Con xente coma vós, temos garantido o futuro desta provincia», asegurou.
O proxecto gañador consiste nun espazo de benestar e autocoidado persoal, que ofrece produtos de cosmética natural e actividades formativas baseadas na sabedoría popular galega. Destaca polo seu enfoque social, educativo e ecolóxico, por unha estratexia dixital ben definida que reforza a súa capacidade de crecemento, así como pola súa clara vocación de impacto positivo na provincia de Pontevedra.
Xunto á Fada da Aldea, no acto celebrado na Finca Mouriscade tamén se presentaron outros proxectos participantes no III Programa de Emprendemento desenvolvido en Lalín: a empresa de deseño e venta de mobles artesanais Moblika, de Priscilla de Saavedra (Vila de Cruces); e a lavandería de autoservicio para mascotas e bicicletas A Escusa, de Juan José Varela, de Lalín.
Todos as iniciativas emprendedoras participantes neste programa da Deputación de Pontevedra recibiron, tal e como recordou o deputado provincial Ricardo Martínez, asesoramentos individuais e personalizados adaptados ás necesidades específicas de cada participante. Ademais, achegóuselles formación sobre o plan de empresa e de márketing e a análise do comportamento dos consumidores, así como sobre axudas para impulsar proxectos emprendedores, identidade corporativa ou produto mínimo viable. Tamén se realizaron encontros con empresas, nos que se deron a coñecer casos de éxito de edicións anteriores da iniciativa, accións de outdoor training e actividades de Lego Serious Play.
