«Entrena tu salud» arranca con veinte usuarios
Persona sedentaria y mayor de 60 años es el perfil de los usuarios del programa “Entrena tu salud”, una iniciativa que se puso en marcha gracias a la implicación entre el Concello de A Estrada, el Centro de Salud y la firma Auga VA, gestora de las instalaciones de la piscina climatizada. El plan cuenta con 20 usuarios inscritos, que recibirán una atención y seguimiento periódicos y personalizados hasta junio.
