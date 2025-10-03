ECOS se disolverá si no hay acuerdo para formar una nueva directiva
La Asociación de Comerciantes e Empresarios de Silleda (ECOS) se disolverá si no surge un acuerdo para formar nueva directiva. Así lo anunció la junta saliente en la asamblea ordinaria celebrada el miércoles, 1 de octubre, en la Casa da Xuventude. Asistieron catorce de los cerca de 70 socios.
Durante la asamblea se presentó el estado de cuentas y la directiva que preside Silvia López Romero expresó su voluntad de cese. Tras exponer el impacto positivo que todas las campañas tienen en el comercio local –organiza seis propias al año y gestiona otras con la federación gallega), «quedó clara la necesidad de continuidad» de la asociación, teniendo en cuenta, además, su larga trayectoria.
En la asamblea no surgió ningún grupo interesado en formar directiva, por lo que se acordó esperar quince días, con la esperanza de que los socios consigan un equipo que pueda dar continuidad a ECOS y a su acción promotora del pequeño comercio a través de campañas, cursos, talleres, información de ayudas, formación, etc. De no llegar a un acuerdo en este plazo se procederá a la disolución del colectivo.
