La Diputación presenta en Agolada los calendarios competenciales
REDACCIÓN
El diputado provincial Javier Tourís presentó ayer en el CEIP de Agolada los calendarios competencias de Infantil y Primaria para el presente curso. La iniciativa que impulsa la Diputación está ideada por la pedagoga Teresa Domínguez, junto a Belén Giménez, y llegará a más de 8.500 estudiantes de la provincia.
Los calendarios «están llenos de propuestas divertidas y educativas para llevar a cabo con las familias», apunta Tourís. Abarcan cuestiones como los hábitos de vida saludables, sesiones de cine o creación de archivos multimedia digitales. Otras propuestas pasan por juegos en familia o tareas de investigación en torno al arte, la alimentación o las enfermedades. Son, en definitiva, actividades que ayudarán a los niños y niñas «a compartir espacios y a convertiros, el día de mañana, en personas con pensamiento crítico y llenas de valores y conocimientos».
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias
- El Día de la Policía altera y colapsa el tráfico en Vigo: calles cortadas, desvíos y escapatorias desde la AP-9
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- Davila 01/10/2025
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi