La Diputación presenta en Agolada los calendarios competenciales

El diputado provincial Javier Tourís presentó ayer en el CEIP de Agolada los calendarios competencias de Infantil y Primaria para el presente curso. La iniciativa que impulsa la Diputación está ideada por la pedagoga Teresa Domínguez, junto a Belén Giménez, y llegará a más de 8.500 estudiantes de la provincia.

Los calendarios «están llenos de propuestas divertidas y educativas para llevar a cabo con las familias», apunta Tourís. Abarcan cuestiones como los hábitos de vida saludables, sesiones de cine o creación de archivos multimedia digitales. Otras propuestas pasan por juegos en familia o tareas de investigación en torno al arte, la alimentación o las enfermedades. Son, en definitiva, actividades que ayudarán a los niños y niñas «a compartir espacios y a convertiros, el día de mañana, en personas con pensamiento crítico y llenas de valores y conocimientos».