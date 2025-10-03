Crespo volverá a preguntar a Vivienda por el edificio okupado

El alcalde de Lalín, José Crespo, reformulará la pregunta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sobre la postura de su negociado sobre el edificio propiedad de la Sareb okupado en Lalín. El regidor manifestaba ayer que «quiero pensar que la respuesta a mi pregunta es un error porque mezclan la Sareb con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para decirme que en la calle Álvaro Cunqueiro no hay ningún inmueble. Le voy a mandar las fotos y el certificado del secretario del Concello que dice que allí se encuentra un inmueble propiedad de la Sareb». En este sentido, Crespo reitera que «nosotros tenemos con el Estado una atención muy deficiente» y pone como ejemplo el mal estado de las carreteras nacionales 525 y 640, entre otras.

En otro orden de cosas, el regidor también aludió a la reversión del edificio del antiguo centro de salud lalinense. Crespo desveló una entrevista con «la subdirectora general de Sanidad que me dijo no tener inconveniente en cedernos el uso pero no la propiedad, cuando nosotros somos los que le cedemos la propiedad». De todas formas, el alcalde manifiesta que «aún dándolo en cesión estoy dispuesto a cogerlo». Sin embargo, quiso dejar claro que «en cesión, si tenemos que reformar eso, no estoy dispuesto porque vale más la cuerda que la vaca. Si me dan eso y luego me piden que lo arregle, no. Hay que hacer reformas en un edificio que es del ministerio y eso no es así. Es el ministerio el que las tiene que hacer y dárnoslo en propiedad para que después el Concello haga lo que estime oportuno. Si no va a tener problemas con esto». Al respecto, le recordó al PSOE de Lalín que «debería saber que la Xunta y el ministerio están negociando la devolución por parte de la Xunta –eso le compete al ministerio– y a mi me consta que están negociando».

Por último, José Crespo insistió en la petición de una oficina para el carné de conducir después de la negativa de Interior, que califica de «chiste», y lo mismo con una sede de la Agencia Tributaria «que seguiré peleando por las dos por tierra, mar y aire», apostilló.